Lewandowski, Tchouaméni... Ces transferts XXL plombés par Henrique

Publié le 3 septembre 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, Luis Campos et Christophe Galtier auraient une dent contre Antero Henrique. En effet, les deux hommes reprocheraient à l'ex-directeur sportif du PSG d'avoir très mal géré les ventes du club. Ce qui aurait plombé les transferts de Robert Lewandowski, Aurélien Tchouameni, Bernardo Silva et de Milan Skriniar.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos était épaulé par Antero Henrique pour l'opération dégraissage du PSG. Et les deux hommes ont réussi à boucler les départs de la quasi-totalité des indésirables de Christophe Galtier. Toutefois, Luis Campos et le coach du PSG ne seraient pas vraiment satisfaits de leur recrutement. Et ils critiqueraient Antero Henrique en interne, qu'ils jugeraient responsable.

Des transferts XXL à oublier à cause d'Antero Henrique

D'après les indiscrétions de L'Equipe , Antero Henrique aurait monté le plan suivant pour le mercato estival du PSG : vendre et réinvestir sur les achats. Une manière de rester dans les clous du fair-play financier. Et pour renforcer massivement l'effectif de Christophe Galtier, Antero Henrique se serait fixé l'objectif de récolter 150M€ au total grâce aux transferts des indésirables. Toutefois, le PSG n'a pas du tout atteint ce chiffre, n'empochant que 49M€ environ. Une enveloppe qui a permis à Christophe Galtier d'accueillir six recrues : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler.

Le projet du PSG menacé selon Galtier et Campos

Si le PSG a pu s'offrir six joueurs, Luis Campos et Christophe Galtier restent tout de même déçus de leur recrutement, et ce, parce qu'ils sont passés à côté de stars mondiales. Comme l'a indiqué L'Equipe , la direction sportive du PSG estimerait que l'incapacité à vendre d'Antero Henrique - qui a finalisé surtout des prêts pour les joueurs partis - l'a privé de joueurs de grande classe, à savoir Robert Lewandowski (transféré au FC Barcelone), Bernardo Silva (resté à Manchester City), d'Aurélien Tchouameni (parti au Real Madrid) et de Milan Skriniar (toujours à l'Inter). Des joueurs jugés fondamentaux par Christophe Galtier et Luis Campos sur le court et le moyen terme. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est le rêve du conseiller football du PSG.

Christophe Galtier contraint d'ajuster son dispositif tactique