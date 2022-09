Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélations insolites sur le transfert d’Ekitike

Publié le 3 septembre 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a recruté à la fois Christophe Galtier et Hugo Ekitike. Et ces deux arrivées ont un lien particulier. En effet, le club de la capitale aurait lancé les hostilités pour l'ex-buteur du Stade de Reims seulement quelques minutes après la signature du coach français à Paris.

Après la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé sa révolution au PSG. En effet, le président parisien a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Et avec l'arrivée de son nouveau conseiller football et de son nouvel entraineur, Nasser Al-Khelaïfi a pu accueillir plusieurs joueurs lors du dernier mercato estival : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler.

Le transfert d'Hugo Ekitike au PSG a fuité à cause de Christophe Galtier

Selon les informations de L'Equipe , deux arrivées estivales ont un lien particulier : celles du coach Christophe Galtier et de l'attaquant Hugo Ekitike. En effet, le PSG a bouclé ces deux recrues à quelques minutes d'intervalle et dans des salles voisines.

