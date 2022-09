Foot - Mercato - PSG

PSG : Après l’échec sur le mercato, Galtier prépare une révolution

Publié le 3 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Le mercato a fermé ses portes, et du côté du PSG, le bilan semble mitigé, notamment compte tenu du fait qu'aucun défenseur central n'ait signé durant l'été. Milan Skriniar a longtemps été la grande priorité de Luis Campos, mais l'Inter Milan a été ferme jusqu'au bout. Ce qui pourrait changer les plans de Christophe Galtier.

Une fois n'est pas coutume, c'est surtout dans le sens des départs que le PSG a animé le mercato cet été. Au total, une vingtaine de joueurs ont quitté le club de la capitale, la plupart sous la forme de prêts. Dans le sens des arrivées, six nouveaux joueurs ont signé à Paris à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais visiblement, ce n'était pas suffisant pour Christophe Galtier.

Skriniar n'a pas signé au PSG

Et pour cause, l'entraîneur du PSG a longtemps espéré voir débarquer un nouveau défenseur central qui aurait pu être Milan Skriniar. L'international slovaque était la grande priorité de Luis Campos qui a visiblement cru jusqu'au bout qu'il débarquerait. Mais la fermeté de l'Inter Milan, qui réclamait 80M€, a finalement fait capoter ce transfert.

Vers un changement de système ?