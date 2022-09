Foot - Mercato - PSG

Mercato : Tout la vérité sur l’échec d’Al-Khelaïfi avec Skriniar

Grande priorité de Luis Campos pour renforcer La Défense selon nos informations, Milan Skriniar n’a finalement pas posé ses valises au Paris Saint-Germain. La faute à des négociations interminables et surtout à une inflexibilité de l’Inter, qui a toujours réclamé au moins 70M€ pour laisser filer son jouer, dont le contrat se termine en juin prochain. Pourtant, le président Nasser Al-Khelaïfi semble avoir tout tenté pour faire plier les Nerazzurri !

C’est le gros échec du mercato estival du PSG. Si dans l’ensemble Luis Campos a fait plutôt du bon travail, avec un milieu totalement renouvelé et une attaque dont les postes ont été doublés, il n’est pas parvenu à renforcer la défense. Un réel problème, quand on sait que l’un des grands changements apportés par l’arrivée de Christophe Galtier est justement le passage à une défense à trois et que derrière les titulaires que sont Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, les options manquent cruellement. Danilo Pereira peut effectivement dépanner à ce poste tout comme Nordi Mukiele, mais l’enchainement des rencontres va pousser Galtier à se creuser la tête pour trouver une solution. Il y avait pourtant un joueur qui aurait pu tout changer…

Campos s’est entêté avec Skriniar

Dès le 16 juin dernier, nous vous avons annoncé sur le10sport.com la volonté de Luis Campos de tout miser sur Milan Skriniar, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A de ces dernières années. Capable de jouer centre droit comme centre gauche, le Slovaque aurait pu être un énorme coup pour le PSG et surtout une option non-négligeable pour Christophe Galtier. Son club de l’Inter s’est toutefois montré inflexible, réclamant toujours 70M€ pour lâcher celui qui a été l’un des piliers du Scudetto de 2021 et dont le contrat se termine en juin prochain.

Al-Khelaïfi a mis une énorme pression sur Zhang

On ne peut pas dire que le PSG n’a pas tout fait pour l’avoir, sans toutefois jamais arriver au niveau des demandes de l’Inter. Ce vendredi, Il Corriere dello Sport explique que lors des derniers jours de ce mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi a joué un grand rôle dans ce dossier, écartant presque Luis Campos. Cela a commencé lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, où le président de PSG aurait approché son homologue de l’Inter. Dès ce moment, Al-Khelaïfi aurait mis une certaine pression sur Steven Zhang et ne se serait pas arrêté, multipliant les appels les jours suivants jusqu’aux dernières heures du mercato. Le patron du club milanais n’a pas plié et le quotidien assure qu’il avait promis bien avant cette deadline de jeudi à son entraineur Simone Inzaghi, de ne pas vendre Milan Skriniar.

Tout a basculé avec le transfert de Brermer à la Juventus

Justement, Simone Inzaghi semble avoir été l’un des principaux obstacles aux manoeuvres du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi. L’entraineur de l’Inter semblait en effet ouvert à un départ de Milan Skriniar au début du mercato, mais à une condition assez claire : que le remplaçant par lui-même choisi débarque avant même qu’il ne soit vendu. Or, ce remplaçant désigné n’était autre que Gleison Bremer du Torino, véritable révélation de la dernière saison de Serie A qui plaisait énormément à Inzaghi. Or, le Brésilien a bien quitté son club… mais pour rejoindre la Juventus plutôt que l’Inter, ce qui aurait donc totalement chamboulé le dossier Skriniar. C’est en effet à partir de ce moment qu’Inzaghi aurait entamé une véritable campagne en interne pour que ses dirigeants gardent le Slovaque, quitte à sacrifier d’autres éléments de l’effectif.