Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout juste parti, Paredes justifie son transfert

Publié le 2 septembre 2022 à 08h30 par Amadou Diawara

Soumis à une lourde concurrence au milieu de terrain avec les signatures de Vitinha, Renato Sanches et de Fabian Ruiz, Leandro Paredes a fait ses valises et s'est engagé en faveur de la Juventus. Tout juste transféré à Turin, l'international argentin a dévoilé les raisons qui l'ont poussées à rejoindre Angel Di Maria chez les Bianconeri.

Lors de ce mercato estival, Luis Campos a offert un grand nombre de joueurs à Christophe Galtier, et surtout des milieux de terrain. En effet, le nouveau conseiller football du PSG a bouclé les transferts de Renato Sanches, Vitinha et de Fabian Ruiz. Pour ne pas voir son temps de jeu diminuer fortement cette saison, Leandro Paredes s'est envolé vers Turin pour signer à la Juventus. Comme l'a annoncé le PSG ce mercredi, l'international argentin est prêté avec option d'achat chez les Bianconeri . Un transfert qui comble de joie Leandro Paredes.

«Je suis vraiment heureux d'être à la Juventus avec ce groupe»

Lors d'un entretien publié sur le site officiel de la Juventus, Leandro Paredes s'est enflammé pour sa signature et a expliqué son choix de rejoindre le club emmené par Massimiliano Allegri. « Je suis vraiment heureux d'être ici et d'être à la Juventus avec ce groupe, ce club où je voulais venir depuis longtemps. Je suis donc heureux. Pour moi, c'était l'équipe rêvée. J'ai toujours voulu venir. J'ai eu la possibilité de le faire pendant plusieurs années et je ne voulais pas la laisser passer. A mes amis et à ma famille, j'ai dit : "C'est la Juve ou personne". Je suis donc heureux d'être ici » , s'est réjoui Leandro Paredes, avant de se prononcer sur la présence d'Angel Di Maria à la Juventus.

«J'ai toujours voulu venir, c'était l'équipe rêvée»

« Le maillot numéro 32 ? C'est un numéro que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé à Boca, à Empoli et aussi à la Roma. C'est un numéro qui me suit beaucoup. Angel Di Maria ? Nous avons une amitié depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas seulement nous. Nos familles et nos enfants sont aussi amis. Être ici avec lui encore une fois, dans une autre équipe, c'est spécial » , a confié Leandro Paredes, avant de se livrer sur son retour en Serie A italienne.

«C'est la Juve ou personne»