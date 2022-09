Foot - Mercato - PSG

Après avoir mis le feu sur le mercato, il surprend tout le monde

Publié le 2 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Convoité par de nombreux clubs européens, Seko Fofana a été annoncé sur le départ durant tout l'été. Mais finalement, le milieu de terrain du RC Lens a pris tout le monde de court en prolongeant son contrat au RC Lens jusqu'en 2025. Un dénouement qui réjouit tout le monde chez les Sang-et-Or.

Impressionnant depuis son arrivée au RC Lens il y a deux saisons, Seko Fofana continue sur la lancée en réalisant un début d'exercice excellent. Compte tenu de son niveau, l'ancien joueur de l'Udinese était très convoité sur le mercato. En France, le PSG et l'OM ont été cités comme ses principaux courtisans tandis qu'en Premier League aussi, plusieurs clubs se seraient manifestés. A tel point que les dernières heures du mercato s'annonçait brûlante. Et le rumeurs n'ont pas été calmées par l'absence de Seko Fofana dans le groupe lensois qui affrontait Lorient mercredi soir (5-2). Et finalement, contre toute attente, l'Ivoirien est apparu sur la pelouse du Stade Bollaert à l'issue du match afin d'annoncer... sa prolongation de contrat !

Fofana prolonge à Lens !

En effet, Seko Fofana est désormais lié au RC Lens jusqu'en 2025 comme le révèle le club par le biais d'un communiqué : « Le capitaine reste à bord ! Au Racing depuis 2020, Seko Fofana rempile pour une saison supplémentaire sous le pavillon sang et or. Un accord signé symboliquement dans le rond central d'un stade Bollaert à guichets fermés, preuve d’un lien de confiance entre un club et un joueur totalement épanoui sur le terrain comme en dehors. En pleine force de l’âge (27 ans), le milieu international ivoirien appose encore plus sa marque dans l’histoire du Racing Club de Lens. »

📍 Stade Bollaert-Delelis🔥 37 161 cœurs artésiens⏱ 23h05Le rond central comme zone de vérité.#CaptainSeko est Artésien et le restera ❤️💛#Seko2025 pic.twitter.com/gxlWFo50kT — Racing Club de Lens (@RCLens) September 1, 2022

«Seko incarne le projet du club»

Une nouvelle qui enchante Arnaud Pouille. « La prolongation de Seko, notre capitaine, est un marqueur fort de la stabilité du Racing. Depuis son arrivée, par son engagement total sur le terrain comme en dehors, Seko incarne le projet du club et plus que ça même, ses valeurs. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre histoire commune. Chez nous, "Captain Seko" a conquis durablement le cœur des supporters, il est également un modèle inspirant de professionnalisme pour tous les jeunes joueurs chaque jour à l’entrainement. Je tiens à saluer sa constance et sa maturité, ainsi que la qualité de son entourage car cette prolongation vient matérialiser des échanges cordiaux et vertueux », assure le directeur général du RC Lens sur le site officiel du club.

«Sa prolongation est un signal important»