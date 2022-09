Foot - Mercato

Quel club va animer la dernière journée du mercato ?

Publié le 1 septembre 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Après quasiment trois mois, le mercato va fermer ses portes le 1er septembre à 23h. Et comme tous les ans, le dernier jour du marché des transferts est généralement très actif puisque plusieurs clubs agissent dans l'urgence afin de boucler les dernières opérations. Et cette année, quel sera le club qui va animer cette dernière journée ?

Le jour le plus long est lancé ! Traditionnellement, la dernière journée du mercato est toujours assez folle. En effet, la plupart des clubs agissent en urgence afin de boucler des opérations de dernière minute. Cela donne lieu parfois à des panic buy qui virent aux flops, mais également à quelques jolis coups, bien qu'en matière de transferts, agir dans l'urgence n'est jamais bon signe. Et cet été, quel club va animer les dernières heures du mercato en Ligue 1 ?

L'OM et le PSG vont vendre avant de recruter

Comme souvent, le PSG et l'OM devraient faire parler d'eux. Et pour cause, les deux clubs souhaitent dégraisser leur effectif. Du côté Marseillais, Pablo Longoria aimerait trouver une solution pour Duje Caleta-Car et Bamba Dieng. En cas de ventes, le club phocéen pourrait même boucler une dernière opération puisque le retour d'Amine Harit serait dans les tuyaux. A Paris, le dégraissage a connu un sérieux coup d'accélérateur avec les départs de Leandro Paredes et Edouard Michut dont les prêts à la Juventus et Sunderland ont été officialisés. Mais ce n'est pas terminé puisque Layvin Kurzawa (Fulham), Idrissa Gueye (Everton), Julian Draxler (Benfica) et Abdou Diallo (RB Leipzig) sont tous sur le départ. Dans le sens inverse, Luis Capos espère toujours faire craquer l'Inter pour le transfert de Milan Skriniar.

Mercato - PSG : Luis Campos relance tout, un énorme transfert de dernière minute en prévision ? https://t.co/gAaHuYAz6S pic.twitter.com/cKsbiUJ997 — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

L'échange Gouiri-Laborde, le dernier gros coup du mercato ?

Néanmoins, l'un des plus coup de cette dernière journée en Ligue 1 pourrait concerner deux autres clubs. En effet, depuis quelques jours, le Stade Rennais et l'OGC Nice travaillent sur un échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde. Les deux joueurs n'ont d'ailleurs pas disputé la dernière journée de Ligue 1 mercredi, preuve que les discussions avancent bien. Chez les Aiglons, Laborde pourrait d'ailleurs reconstituer son duo avec Andy Delort qui avait brillé du côté de Montpellier.

Plusieurs recrues à Nantes ?