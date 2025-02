Mbappé - Dembélé : L'humiliation sur Instagram !

Thomas Bourseau

En équipe de France, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram ne sont pas les derniers pour chambrer. La preuve par l'exemple avec la publication Instagram de Benjamin Pavard en débardeur qui a causé une chaîne de réactions dans les commentaires entre l'incompréhension et les fous rires selon les cas.

Benjamin Pavard est un habitué de l'équipe de France. Devenu champion du monde en 2018 avec sa « frappe de bâtard » en référence à son but en 1/8ème de finale face à l'Argentine, le défenseur de l'Inter a fait un choix artistique sur son compte Instagram qui a eu son effet au sein du vestiaire de l'équipe de France.

Ça veut faire Benjamin Pavard chez les Bleus 🇫🇷😭😭 pic.twitter.com/BRvgCM9sJn — BeFootball (@_BeFootball) February 23, 2025

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé hilares à cause de Benjamin Pavard

Force est de constater que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne sont pas restés indifférents à la publication Instagram de Benjamin Pavard. Dimanche, l'international français a mis en ligne une photo de lui habillé d'un débardeur blanc sur une ambiance tamisée. Ce qui a interpellé les deux potes que sont Mbappé et Dembélé. Ils ont en effet publié dans la section commentaires une série d'emoji pour communiquer leurs fous rires respectifs.

«J'ai plus les mots», Thuram, Hernandez et Thauvin aussi choqués par Pavard

Mais ce n'est pas tout. D'autres figures de l'équipe de France et proches de Benjamin Pavard ont réagi à cette publication surprise du champion du monde 2018. A commencer par Lucas Hernandez qui a publié un GIF de la série espagnole Elite par le biais duquel le personnage dit « Je ne te crois pas ». Pour ce qui est de Marcus Thuram, son coéquipier à l'Inter l'a laissé sans voix. « J'ai plus les mots ». Même son de cloche pour Florian Thauvin, surpris par le choix de Pavard et qui l'a vocalisé avec un « Fréro ». La publication du défenseur nerazzurro ne fait donc pas l'unanimité au sein de l'équipe de France.