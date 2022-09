Foot - Mercato - OM

OM : Ça bouge pour ce transfert de dernière minute de Longoria

Publié le 1 septembre 2022 à 17h10 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne figure pas dans les plans d'Igor Tudor, Duje Caleta-Car serait plus que jamais poussé vers la sortie par Pablo Longoria. A quelques heures de la fin du mercato estival, le président de l'OM négocierait actuellement avec West Ham et Southampton. Et pour ne pas perdre de temps, Duje Caleta-Car serait déjà à Londres pour finaliser son départ.

Depuis le début de ce mercato estival, Pablo Longoria ne ménage pas ses efforts pour bâtir le meilleur effectif possible pour Igor Tudor. En effet, le président de l'OM a multiplié les arrivées et les départs pour satisfaire au mieux son nouvel entraineur et lui permettre de remplir ses objectifs.

Longoria discute avec West Ham et Southampton pour Caleta-Car

Alors que cette fenêtre de transferts fermera ses portes ce jeudi à 23 heures, Pablo Longoria aurait pour priorité de finaliser son opération dégraissage. En effet, le président de l'OM voudrait à tout prix se débarrasser de Bamba Dieng et de Duje Caleta-Car d'ici la fin du marché. Et en ce qui concerne le défenseur croate, Pablo Longoria se montrerait très actif.

Duje Caleta-Car est déjà à Londres