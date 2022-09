Foot - Mercato - OM

Mercato : On connait l’identité de la dernière recrue de Longoria

Publié le 1 septembre 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Après avoir largement modifié l’effectif à disposition d’Igor Tudor, Pablo Longoria semble travailler sur un énième gros coup. Cela devrait concerner le milieu de terrain, puisque le président de l’Olympique de Marseille négocierait avec l’Atalanta pour Ruslan Malinovskyi… mais surtout pour un retour d’Amine Harit, reparti à Schalke 04 à la fin de son prêt en juin dernier.

C’est un été très mouvementé que l’on a vécu à l’OM. Tout a bien sur commencé avec le départ de Jorge Sampaoli, qui a claqué la porte voyant certaines de ses demandes de recrutement être refusées par la direction. Depuis, Igor Tudor est arrivé et s’il a été conspué lors de la pré-saison, force est de constater qu’il réalise de très belles choses. Son OM caracole en tête de la Ligue 1 après 5 journées de championnat avec 13 points, soit autant que le PSG et le RC Lens. Tout n’est toutefois pas parfait, puisqu’avec la Ligue des Champions qui arrive et des matchs tous les trois jours, le Croate aimerait avoir un effectif plus fourni à certains postes et notamment devant.





Transferts - OM : Cristiano Ronaldo plombe son mercato, Longoria est furieux https://t.co/R6jyIKneIV pic.twitter.com/pxOwCOrKiX — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Ruslan Malinovskyi, une recrue parfaite pour l’OM

Un joueur comme Cengiz Ünder, pourtant très important pour Jorge Sampaoli la saison dernière, ne semble pas vraiment avoir le profil pour le 3-4-2-1 installé par Igor Tudor. Il n’a d’ailleurs pas disputé les deux dernières journées de Ligue 1 et a récemment été lié à un possible départ… vers la Serie A ! Plusieurs médias italiens ont évoqués un possible échange entre l’OM et l’Atalanta avec Ünder et Ruslan Malinovskyi, qui au contraire semble être parfait pour le jeu prôné par Tudor à l’OM. Gaucher, l’Ukrainien peut évoluer en milieu central, en numéro 10, mais également en attaquant de soutien.

Un transfert impossible ?

Les négociations avec l’Atalanta n’ont toutefois pas vraiment avancé. Si l’idée d’un échange pur a été évoquée, elle ne semble pas du tout être appréciée par les Bergamasques, qui aimeraient récupérer de l’argentin d’un éventuel départ de Ruslan Malinovskyi. A en croire les indiscrétions de L’Equipe , la barre aurait été fixée à 25M€ et la seule formule serait celle d’un transfert sec, ce qui n’arrange pas vraiment l’OM. Le président Pablo Longoria cherche à vendre en effet quelques éléments comme Bamba Dieng, Duje Caleta-Car ou encore Leonardo Balerdi et ne semble pas du tout avoir les fonds nécessaires pour un tel transfert.

C’est finalement Harit qui pourrait faire son retour