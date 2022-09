Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria boucle un retour surprise à Marseille

Ayant pris part à la campagne de Ligue 1 avec l’OM la saison passée, qui a permis au club phocéen de décrocher son billet pour la Ligue des champions, Amine Harit semblait avoir à coeur de revenir à Marseille pour vivre cette aventure. Et il se pourrait qu’il y parvienne dans ces dernières heures de mercato grâce à un prêt d’une saison avec option d’achat quasi obligatoire.

L’histoire entre Amine Harit et l’OM ne semble pas être terminée. Alors que l’international marocain avait effectué l’intégralité de l’exercice précédent en prêt, il se pourrait bien que lors des dernières heures du mercato, qui fermera ses portes ce jeudi à 23h, Harit devrait débarquer à Marseille et cette fois-ci de manière définitive.

D’après les informations divulguées par Johnny Severin, Amine Harit va faire son retour à l’OM. En effet, le milieu de terrain offensif serait attendu au sein de la cité phocéenne dans les prochaines heures afin d’y signer son prêt d’une saison avec option d’achat qui devrait être quasi obligatoire. La priorité d’Amine Harit aurait été de retrouver l’OM avec qui il était allé décrocher une place pour la Ligue des champions la saison passée.

Olympique Marseille are closing in on Amine Harit’s return. Official bid now ready to sign Harit from Schalke on loan, been told it also includes buy option. 🚨⚪️🔵 #OMHarit also wants OM as priority. #DeadlineDay pic.twitter.com/7ZIQBK1HU6