Mercato : Les dernières révélations sur le feuilleton Skriniar

Publié le 1 septembre 2022 à 09h30 par Axel Cornic mis à jour le 1 septembre 2022 à 09h59

Voilà des mois que l’on vous parle sur le10sport.com de l’intention de Luis Campos d’attirer Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, le Slovaque serait un renfort de poids pour Christophe Galtier, mais les choses ne semblent pas vraiment évoluer en faveur du PSG.

Avec le passage à une défense à trois, le PSG a clairement installé un tout nouveau projet qui marche d’ailleurs assez bien pour le moment. Un danger semble toutefois déjà pointer, puisqu’on ne pas dire qu’il y ait une grande profondeur de banc dans ce secteur de jeu. Derrière les titulaires Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos c’est le désert total, sachant que le PSG s’est séparé de Thilo Kehrer et s’apprêterait à saluer également Abdou Diallo, deux défenseurs centraux de formation qui auraient pu jouer le rôle de doublures. Il y a bien Nordi Mukiele qui peut alterner entre le poste de latéral droit et celui d’axial, mais cela fait beaucoup trop léger pour un club qui va jouer tous les trois jours et qui vise les sommets, en France comme en Europe.

« Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini »

Ce n’est pas pour rien si Christophe Galtier a tiré la sonnette d’alarme ces dernières semaines, répétant en conférence de presse que son équipe a besoin d’au moins un défenseur central supplémentaire. Il n’a d’ailleurs pas hésité à aborder ce qui selon nos informations est la grande priorité du PSG depuis le début du mercato avec Milan Skriniar, qui semble toutefois s’éloigner de jour en jour. « Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato » a déclaré Galtier. « Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible ».

Une dernière tentative… et un énième échec ?

L’Equipe et Le Parisien ont redonné espoir au PSG ces dernières heures, parlant d’un certain optimisme concernant ce dossier assez délicat. Des informations démenties par l’ensemble des médias italiens, en commençant par Sky Sport Italia , qui assure que l’Inter aurait définitivement fermé la porte à un éventuel départ de Milan Skriniar. Même son de cloche du côté de La Gazzetta dello Sport , qui parle d’une sorte de rendez-vous de la dernière chance qui se serait déroulés dans la matinée de mercredi. A cette occasion, le PSG aurait formulé une énième offre de 50M€ plus 10M€ de bonus, qui aurait toutefois été refusée par l’Inter.

L’Inter ferme la porte à double tour