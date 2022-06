Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG continue d’avancer sur Botman, Skriniar en pole

Publié le 16 juin 2022 à 22h45 par Alexis Bernard

Le PSG tente de finaliser la venue d’un nouveau renfort en défense centrale. La priorité se nomme Milan Skriniar, l’international slovaque de l’Inter Milan. Mais en plan B, si jamais le dossier Skriniar ne va pas au bout, Paris songe fortement au défenseur du LOSC, Sven Botman, que connaît très bien Luis Campos, le nouveau patron des Parisiens.

Non content d’avoir Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et quelques petites à faire grandir comme El Chadaille Bitshiabu (17 ans), le PSG aimerait un gros renfort pour l’axe de sa défense. Des manques ont été identifiés par les nouveaux décideurs parisiens qui souhaitent apporter du sang-neuf pour offrir une solution supplémentaire au nouveau coach, un profil différent mais également la possibilité d’évoluer à trois axiaux de top niveau. En ce sens, le PSG chasse plus qu’activement Milan Skriniar, le pilier de la défense de l’Inter Milan. A 27 ans, il sort de plusieurs saisons de haut-vol en Serie A. Et Paris donne tout pour le récupérer un an après avoir arraché Achraf Hakimi pour 60 millions d’euros.

Botman, le plan B du PSG

Pour Milan Skriniar, le PSG a déjà bougé. Une première offre aurait été dégainée, elle approcherait les 50 millions d’euros. Depuis, Paris et Milan négocient une transaction. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Mais le dossier avancerait dans le bon sens. Pour autant, prudent, le PSG continue de travailler un plan B. Selon nos informations, il s’agit du Lillois Sven Botman. Luis Campos, qui connaît bien le joueur pour l’avoir fait venir au LOSC, est aux commandes de cette piste.

