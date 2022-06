Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel sera le premier transfert de Campos ?

Publié le 16 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

Nouveau conseiller football du PSG, Luis Campos ne chôme pas en coulisses pour renforcer l'effectif parisien. Il faut dire que de grands changements sont attendus dans le groupe avec plusieurs départs espérés qui seront compensés par des recrues afin de régénérer l'effectif. D'ailleurs, plusieurs pistes semblent très avancés du côté du PSG. Mais quel sera le premier transfert de Luis Campos à Paris ?

C'est désormais officiel. Le PSG dispose enfin d'un nouveau patron pour son secteur sportif. C'est Luis Campos qui a été nommé conseiller football du club parisien. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », expliquait-il au moment de son officialisation. Luis Campos sera notamment chargé du recrutement cet été en remplacement de Leonardo qui a été démis de ses fonctions trois ans après son retour au sein du club de la capitale. Et en coulisses, le dirigeant portugais est déjà très actif en coulisses pour boucler le plus rapidement possible ses premiers transferts. Mais quel joueur débarquera en premier ?

Campos déjà actif en coulisses