Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos au cœur d’un désaccord avec le PSG ?

Publié le 16 juin 2022 à 9h30 par Jules Kutos mis à jour le 16 juin 2022 à 9h39

Arrivé il y a une semaine en tant que « conseiller football », Luis Campos est l’un des nouveaux visages du PSG. En parallèle, le Portugais occupe également un poste de conseiller avec le Celta Vigo, le 11ème de Liga. Lors des négociations avec le club de la capitale, les dirigeants parisiens auraient longtemps insisté sur ce détail, eux qui voulaient Campos impliqué à 100%.

Le PSG a lancé sa reconstruction. Après une nouvelle saison galère marquée par une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le club de la capitale a annoncé qu’il marquerait le coup cet été. Et cela a démarré fort. Leonardo a été démis de ses fonctions, remplacé par Luis Campos qui a été intronisé en tant que « conseiller football ». Juste après l’ex directeur sportif brésilien, c’est Mauricio Pochettino qui devrait plier bagages. Actuellement, le PSG négocie avec ses avocats pour rompre son contrat, un dossier directement lié à la piste Galtier que mène Luis Campos. Après avoir réussi ses passages à Lille et Monaco, le Portugais est attendu au tournant à Paris. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », confiait-il lors de son arrivée au PSG sur le site officiel du club. Si l’histoire semble démarrer du bon pied, les deux parties ont déjà eu un désaccord…

Mercato : Un chantier colossal attend Luis Campos… loin du PSG https://t.co/KH7IBCxyJ8 pic.twitter.com/eHXvVVGblE — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Le PSG voulait Luis Campos impliqué à 100%