Mercato - PSG : Galtier prépare son arrivée à Paris... avec un proche de Mourinho

Publié le 16 juin 2022 à 9h00 par Arthur Montagne

Toujours en quête du successeur de Mauricio Pochettino, le PSG s'active en coulisses et le grand favori semble bien être Christophe Galtier qui se rapproche de plus en plus du club de la capitale. Les discussions avec Luis Campos se poursuivent et l'actuel entraîneur de l'OGC Nice aurait même une idée sur la composition de son staff puisqu'il pourrait débarquer João Sacramento, son adjoint au LOSC.

La révolution attend toujours au PSG. Certes, Luis Campos a été nommé conseiller sportif du club pour remplacer Leonardo, mais l'identité du nouvel entraîneur reste incertaine. Et pour cause, officiellement, Mauricio Pochettino est toujours en poste puisque son contrat s'achève en juin 2023. Cependant, l'avenir du technicien argentin ne fait plus aucun doute puisque plusieurs médias ont déjà annoncé que les avocats de l'ancien manager de Tottenham et la direction du PSG sont tombés d'accord pour une rupture de contrat qui pourrait coûter entre 15 et 20M€ en indemnité de licenciement. Par conséquent, le club de la capitale va désormais devoir trouver un nouvel entraîneur. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le grand favori pour le poste se nomme Christophe Galtier, très intéressé à l'idée de collaborer à nouveau avec Luis Campos, mais également conscient qu'une telle opportunité ne se représentera peut-être jamais.

Le staff de Galtier prend forme

Et visiblement, l'arrivée de Christophe Galtier prend forme. Selon les informations de Foot Mercato, l'entraîneur de l'OGC Nice a désormais un boulevard pour succéder à Mauricio Pochettino. A tel point que Luis Campos aurait déjà une idée sur le staff qui accompagnera l'ancien coach de l'ASSE au PSG. En effet, João Sacramento pourrait être l'un des adjoints de Christophe Galtier. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au LOSC avant que le Portugais ne décide de rejoindre José Mourinho à Tottenham en novembre 2019 puis de le suivre à l'AS Roma. João Sacramento est libre depuis le mois de janvier et pourrait donc accompagner Christophe Galtier dont le départ de l'OGC Nice s'accélère puisque les Aiglons préparent le retour de Lucien Favre pour remplacer le natif de Marseille. D'autres adjoints pourraient également être ajoutés au staff de Galtier par Luis Campos ce qui démontre que ce dossier brûle. Après avoir longtemps rêvé de Zinedine Zidane, Doha va donc très probablement devoir revoir ses plans pour le plus grand bonheur de Luis Campos. Le nouveau conseiller football du PSG avait rapidement fait de Christophe Galtier sa priorité. Et après avoir collaboré au LOSC, les deux hommes seront en charge de relancer le projet parisien.