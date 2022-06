Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un invité mystère pour remplacer Pochettino ?

Publié le 15 juin 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs semaines désormais, les rumeurs s'enchaînent pour savoir qui succédera à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance, à savoir ceux de Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Cependant, plusieurs sources suggèrent qu'un troisième entraîneur serait également dans le coup. Son nom n'a pas filtré, mais peut-il vraiment créer la surprise ?

Ce n'est un secret de Polichinelle, Mauricio Pochettino ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Son licenciement n'est pas encore officiel, mais il ne s'agirait plus que d'une question d'heure. En effet, plusieurs médias ont annoncé qu'un accord était proche entre les deux parties pour la résiliation de la dernière année de contrat de Mauricio Pochettino. L'EQUIPE et Le Parisien annonçaient mardi soir qu'il ne manquait plus que quelques détails à régler pour boucler le départ du technicien argentin qui avait remplacé Thomas Tuchel en janvier 2021. Selon ESPN , ces ultimes détails ont été réglés ce mercredi matin. Par conséquent, l'annonce du licenciement de Mauricio Pochettino est imminente. En attendant celle de son successeur.

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur la piste Galtier https://t.co/cWYmf5Hpqd pic.twitter.com/znkoyT467B — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Un troisième entraîneur dans la course ?