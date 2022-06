Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier… La tendance se confirme pour le successeur de Pochettino

Publié le 15 juin 2022 à 8h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été question d’une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, l’ex-entraîneur du Real Madrid ne va pas débarquer à Paris comme le10sport.com vous le révélait la semaine dernière. Christophe Galtier est le plus à même à prendre la succession de Mauricio Pochettino à l’instant T.

En début de semaine dernière, Mauricio Pochettino tentait tant bien que mal de brouiller les pistes en ce qui concerne son avenir à la tête du PSG où son contrat n’expire qu’en juin 2023. Voici le message que faisait passer l’entraîneur argentin à Esport3 . « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme ». Cependant, les dés seraient quasiment déjà jetés. En effet, dès l’automne dernier, le10sport.com vous révélait que le cas Mauricio Pochettino était sujet à de grandes discussions au sein de la haute direction du PSG. Les éliminations prématurées du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France auraient scellé l’avenir de Pochettino comme Le Parisien l’a souligné mardi soir. D’ailleurs, un accord de séparation aurait été trouvé et il ne resterait plus que certains détails à régler entre le clan Pochettino et les dirigeants du PSG pour que le divorce soit acté. Bien que France Bleu Paris ait déclaré mardi soir qu’un tel accord n’aurait pas été trouvé. Quoi qu’il en soit, qu’en est-il de la succession de Pochettino au Paris Saint-Germain ?

Mercato - PSG : Accord en vue pour l’arrivée de Christophe Galtier https://t.co/TbNJbsTVaN pic.twitter.com/WcDy252RFL — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Galtier tout proche, la piste Zidane ne mène à rien