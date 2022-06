Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane avec trois grandes stars dans ses valises ?

Publié le 15 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même s’il n’a toujours pas donné son accord au PSG pour débarquer et reprendre le poste d’entraîneur, Zinedine Zidane aurait déjà une idée bien précise de ce qu’il souhaite en cas d’arrivée. Et le technicien français rêverait déjà de trois renforts à Paris : Paul Pogba, Ousmane Dembélé et Jules Koundé.

Zinedine Zidane au PSG, faut-il vraiment y croire ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le profil de l’ancien entraîneur du Real Madrid intéresse bel et bien le Qatar, mais Zidane a pour l’instant repoussé les approches de Doha, et c’est donc Christophe Galtier qui reste le grand favori pour venir reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG la saison prochaine. Pourtant, Zidane a déjà des idées bien précises de ce qu’il souhaiterait pour le mercato du club de la capitale…

Zidane rêve de Pogba, Dembélé et Koundé

Comme l’a annoncé le journaliste Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito, Zinedine Zidane envisagerait de débarquer avec trois stars français s’il venait à accepter le poste d’entraîneur PSG : Paul Pogba (fin de contrat à Manchester United), Ousmane Dembélé (fin de contrat à Barcelone) ainsi que Jules Koundé (FC Séville). Le Qatar est donc prévenu sur les intentions de Zidane.