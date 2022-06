Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane réclame un recrutement colossal au Qatar

Publié le 14 juin 2022 à 9h00 par Thibault Morlain mis à jour le 14 juin 2022 à 9h04

Au PSG, l’identité du prochain entraîneur n’est toujours pas connue. Alors que Mauricio Pochettino va être remercié, son successeur doit encore être recherché et cela se jouerait avant tout entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier. L’ancien entraîneur du Real Madrid est surtout la grande priorité du Qatar et pour débarquer au PSG, Zidane aurait déjà établi sa liste des transferts à réaliser cet été.

Qui remplacera Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ? Pour le moment, cette question n’a toujours pas de réponse claire. Entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier, c’est partagé. Dernièrement, l’arrivée de Zizou a été annoncée comme imminente, mais son agent a immédiatement démenti. Et comme le10sport.com vous l’a expliqué, Zidane ne viendra pas, tandis que Galtier se rapproche lui du PSG. Il n’empêche qu’en Espagne, on persiste à dire que l’ancien du Real Madrid pourrait être le successeur de Pochettino à Paris. « Zidane peut aller au PSG car l’Emir du Qatar, qui décide, a dit qu’il le voulait avant tout. Bien que Luis Campos veut Christophe Galtier, l’ancien du Real Madrid est le favori », a assuré Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito . Et si Zinedine Zidane venait à débarquer sur le banc du PSG, il pourrait visiblement demander 3 recrues particulières selon le journaliste espagnol.

Paul Pogba

Pour le PSG qu’il voudrait, Zinedine Zidane aimerait opérer un recrutement de joueurs français. Et en haut de sa liste, on retrouverait notamment un certain Paul Pogba. Ce n’est pas un secret, le désormais ex-joueur de Manchester United a toujours plus à Zizou, lui qui a longtemps voulu le recruter au Real Madrid. En vain. Mais cela pourrait donc se faire au PSG. Aujourd’hui, arrivé au terme de son contrat chez les Red Devils, Pogba est libre. Et si un retour à la Juventus semble se préciser, une arrivée de Zidane au PSG pourrait tout chambouler.

Ousmane Dembélé

Ensuite, sur la liste de Zinedine Zidane, on retrouverait Ousmane Dembélé. Lui aussi pourrait débarquer gratuitement au PSG étant donné qu’il arrive au terme de son contrat au FC Barcelone. Zizou aimerait ainsi faire venir Dembélé à Paris afin d’entourer Kylian Mbappé. Pour rappel, depuis plusieurs mois maintenant, certains annoncent qu’il existerait déjà un accord entre l’international français et le club de la capitale. Si le départ de Leonardo a quelque peu redistribué les cartes, avec Zinedine Zidane au PSG, tout pourrait encore être relancé.

Jules Kounde

Outre Pogba au milieu et Dembélé en attaque, Zinedine Zidane voudrait aussi un défenseur pour le PSG. Et pour cela, il se tournerait vers le FC Séville avec Jules Koundé. L’ancien de Bordeaux est très courtisé sur le marché des transferts et son destin pourrait donc s’écrire avec Zizou chez les champions de France. Pour cela, il faudra cependant que le PSG lâche au moins 60M€ pour tenter de parvenir à un accord avec le FC Séville.