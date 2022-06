Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare le départ de Kimpembe ?

Publié le 14 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Presnel Kimpembe a une nouvelle fois semé le trouble quant à son avenir au sein du PSG, Luis Campos semble déjà en train d’assurer ses arrières dans ce dossier. Le nouveau conseiller sportif du club de la capitale multiplie les pistes au même poste que le défenseur français… pour mieux anticiper son départ ?

Fraichement nommé à la direction sportive du PSG en lieu et place de Leonardo, mais cette fois-ci avec le statut de conseiller sportif, Luis Campos va avoir du pain sur la planche. Premier dossier à l’étude pour le dirigeant portugais, et non des moindres : celui du futur entraîneur du PSG, et Luis Campos fait le campos pour faire venir Christophe Galtier comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et du LOSC doit également placer ses pions pour le mercato estival, avec un premier cas épineux à gérer…

Avenir incertain pour Kimpembe

Le 5 juin dernier, Presnel Kimpembe avait allumé la mèche en jetant un gros froid sur son avenir au PSG : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement ». Des propos qui avaient mis le feu au poudre, d’autant que Chelsea est annoncé avec insistance sur les traces de l’international français. Kimpembe a tenu à apporter des précisions dimanche en conférence de presse : « J'ai dit que mon prochain contrat sera déterminant, que j'avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n'ai rien dit de mal. Je suis arrivé au club j'avais 9-10 ans. C'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué », a indiqué Kimpembe, dont le contrat court jusqu’en 2024 avec le PSG.

Skriniar, Botman… Le mode succession activé ?

Du coup, ces derniers jours, les spéculations n’ont pas manqué sur les pistes défensives activées par Luis Campos au sein du PSG. Le conseiller sportif lusitanien en pince notamment pour Milan Skriniar (Inter Milan) pour qui des offres ont déjà été formulées selon la presse italienne, mais d’autres noms comme Sven Botman (LOSC), Kalidou Koulibaly (Naples) ou encore Matthijs De Ligt (Juventus) ont également été évoqués pour le PSG. Tout pourrait bien dépendre de la décision finale de Kimpembe pour son avenir, ainsi que du départ ou non des indésirables comme Abdou Diallo et Thilo Kehrer.