Mercato - PSG : Avant Campos, le Qatar avait bien tenté un gros coup avec Pogba

Publié le 13 juin 2022 à 13h15 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, Paul Pogba va signer avec la Juventus. L'international français a trouvé un accord avec le club italien autour d'un contrat de quatre ans. La signature devrait être officialisée au début du mois de juillet. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG voit une nouvelle piste s'envoler.

Le feuilleton Paul Pogba touche à sa fin si l'on en croit les informations de la presse italienne. Selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain, libre de tout contrat après son départ de Manchester United, va s'engager pour les quatre prochaines saisons avec la Juventus, son ancien club. Comme le confirme le journaliste italien de Relevo Matteo Moretto, Pogba a refusé plusieurs propositions pour rejoindre la Serie A, notamment une du PSG. Ancien directeur sportif de la formation française, Leonardo avait activé cette piste, ces derniers mois, pour renforcer le groupe parisien.

« Paris le voulait avant l'arrivée de Luis Campos »