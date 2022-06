Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aucun doute sur la prochaine destination de Leonardo ?

Publié le 13 juin 2022 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a déjà quitté ses fonctions de directeur sportif du PSG sur la pointe des pieds et dans le silence le plus total, Leonardo semble bien parti pour retrouver un nouveau challenge en Espagne. Le FC Valence, annoncé avec insistance sur ses traces, semble optimiste sur l’issue des négociations avec le dirigeant brésilien.

Vendredi dernier, le PSG a indirectement officialisé la fin du règne de Leonardo à la direction sportive en officialisant l’arrivée de Luis Campos : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », a lâché le nouveau conseiller sportif du PSG sur son nouveau challenge, lui qui vient donc prendre la place de Leonardo qui quitte le club de la capitale par la toute petite porte, trois ans après son grand retour.

Leonardo, départ discret

En effet, le PSG n’a diffusé aucun communiqué au sujet du départ de Leonardo qui semble pourtant avoir été acté depuis maintenant des semaines du côté de Doha, au Qatar. Et il s’agirait en réalité d’une volonté de la part de l’ancien dirigeant du Milan AC lui-même : « Sur Leo, j'avoue que j'ai été surpris que le club ne communique pas sur son départ (un petit mot histoire de...). Selon des sources concordantes, c'est à la demande de l'intéressé que le PSG n'a pas fait de communication... », a récemment expliqué le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, via son compte Twitter. Et de quoi sera désormais fait l’avenir de Leonardo maintenant que son départ du PSG est acté ?

Valence tient la corde pour le relancer