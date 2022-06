Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, LOSC, OL... Une grosse bataille est lancée pour cet international français !

Publié le 13 juin 2022 à 18h10 par Bernard Colas

Après le départ de Boubacar Kamara, l’OM est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain et songe notamment à Jordan Veretout. Ce dernier va faire parler de lui sur le marché des transferts, puisque son départ de la Roma semble inéluctable, mais le club phocéen n’est pas le seul à s’intéresser à l’international français.

Malgré les efforts de Pablo Longoria, l’OM n’est pas parvenu à conserver Boubacar Kamara, arrivant à la fin de son contrat et qui évoluera à Aston Villa la saison prochaine. Le club phocéen s’est donc mis à la recherche d’un remplaçant, et plusieurs pistes ont été activées pour renforcer l’entrejeu. Miralem Pjanic (FC Barcelone), Danilo (Palmeiras) et Francis Coquelin (Villarreal) sont notamment visés, tout comme Axel Witsel (Borussia Dortmund) comme vous l’a révélé le10sport.com. En Italie, c’est Jordan Veretout qui est annoncé sur les tablettes de l’OM, une piste qui se confirme bien que Pablo Longoria ne soit pas seul sur le coup.

L’OM suit Veretout, mais Longoria n’est pas seul