Mercato - OM : Quelle doit être la priorité de Longoria pour remplacer Kamara ?

Publié le 12 juin 2022 à 8h00 par Thibault Morlain

Pablo Longoria aura tout tenté pour retenir Boubacar Kamara et le convaincre de prolonger à l’OM. Finalement, l’international français en a décidé autrement, préférant partir au terme de son contrat et s’engager avec Aston Villa. Une grosse perte pour l’OM étant donné l’importance de Kamara dans le schéma de Jorge Sampaoli et désormais, il va falloir pallier ce départ. Mais quelle doit être la priorité de Pablo Longoria ?

Une priorité existe déjà pour l’OM sur ce marché des transferts. En effet, le club phocéen va devoir trouver celui qui fera oublier Boubacar Kamara. Arrivé au terme de son contrat, ce dernier a préféré prendre la direction de l’Angleterre, s’engageant avec Aston Villa. Un départ dont il faudra se relever étant donné que Kamara était la pièce angulaire de l’entrejeu de Jorge Sampaoli. Ainsi, pour l’OM, trouver le remplaçant de l’international français est aujourd’hui érigé en priorité. Et sur la Canebière, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se seraient déjà mis au travail, avançant sur plusieurs dossiers pour trouver l’heureux élu. .

Ça négocie avec Witsel et ça avance sur d’autres dossiers

Pour oublier Boubacar Kamara, Pablo Longoria est déjà passé à l’action auprès d’Axel Witsel, lui qui arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund. Ainsi, selon les informations dévoilées par le10sport.com, cela fait maintenant deux semaines que le président de l’OM travaille sur le dossier de l’international belge. Et Witsel est visiblement intéressé à l’idée de débarquer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Mais ce n’est donc pas le seul dossier activé par l’OM pour renforcer son milieu de terrain durant ce marché des transferts. Ainsi, ces dernières heures, c’est le nom de Francis Coquelin qui a été associé au club phocéen, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Aujourd’hui à Villarreal, le joueur de 31 ans serait très apprécié sur la Canebière. Et il ne serait de même pour Danilo. Cela fait maintenant quelques semaines que le crack de Palmeiras est annoncé à l’OM. Et c’est Jorge Sampaoli, qui connait bien le championnat brésilien, qui pousserait pour l’arrivée de Danilo. Sans oublier également le dossier Jordan Veretout. Pas vraiment dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome, l’international français pourrait ainsi venir se relancer à l’OM, retrouvant à cette occasion la Ligue 1 après avoir joué au FC Nantes et à l’ASSE. Les recherches sont donc ouvertes sur la Canebière afin de trouver le remplaçant idéal de Boubacar Kamara.



