Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de Guendouzi sur le retour de Saliba

Publié le 12 juin 2022 à 11h45 par Amadou Diawara mis à jour le 12 juin 2022 à 12h02

Prêté sans option d'achat lors de la saison 2021-2022, William Saliba va faire son retour à Arsenal cet été. Toutefois, l'OM aimerait le rapatrier à l'intersaison pour continuer à miser sur lui lors du prochain exercice. Et à en croire Matteo Guendouzi, Pablo Longoria va réussir à rapatrier William Saliba lors de ce mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a frappé très fort sur le marché en offrant une dizaine de joueurs à Jorge Sampaoli. Et son recrutement a porté ses fruits, puisque l'OM s'est hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa Conference, avant de valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa deuxième place acquise en championnat. Pour continuer sur sa lancée et faire bonne figure en C1 la saison prochaine, l'OM aimerait rapatrier William Saliba, de retour à Arsenal après son prêt d'un an à Marseille, à l'intersaison. Et d'après Matteo Guendouzi, Pablo Longoria va réussir à boucler le retour de son compatriote français.

Mercato : OM, Arsenal... William Saliba a annoncé sa décision https://t.co/KhbIirps5z pic.twitter.com/O7Ij8llPQo — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

«Je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine»