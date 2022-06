Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé le successeur de Milik, mais le transfert est compliqué

Publié le 11 juin 2022 à 20h00 par La rédaction

Entretenant une relation très compliquée avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM lors du mercato estival et son successeur serait déjà activement recherché sur la Canebière par Pablo Longoria. Celui-ci pourrait se trouver en Italie, Joao Pedro serait ciblé par la cellule de recrutement phocéenne. Cependant, la concurrence serait rude sur ce dossier puisque l’Italien serait également pisté par l’OL et le Torino.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille devrait être très rythmé. En effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont réalisé une très bonne saison ponctuée par la qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions, et plusieurs éléments de l’effectif pourraient faire leurs valises dans les semaines à venir. Arkadiusz Milik pourrait être l’un d’entre eux. Apparu à 37 reprises, l’international polonais a marqué 20 buts et délivré 2 passes décisives et suscite notamment l’intérêt du FC Nantes. En cas du départ de l’attaquant de 28 ans, l’OM penserait déjà à son successeur, et pourrait avoir trouvé son bonheur en Italie.

Mercato : OM, Arsenal... William Saliba a annoncé sa décision https://t.co/KhbIirps5z pic.twitter.com/O7Ij8llPQo — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Marseille s’intéresse à Joao Pedro, mais n’est pas seul