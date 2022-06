Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Kamara est trouvé pour l’OM

Publié le 12 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Boubacar Kamara désormais parti à Aston Villa, l’OM doit trouver un nouveau milieu de terrain pour pallier le vide laissé par l’international français. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria s’activent ainsi lors de ce marché des transferts. Et alors que les pistes sont nombreuses, à l’OM, on pourrait bien avoir trouvé l’heureux élu pour renforcer l’entrejeu de Sampaoli.

Avant même l’ouverture du marché des transferts, l’OM a perdu gros avec le départ de Boubacar Kamara. Dans le schéma de Jorge Sampaoli, l’international français était très important, étant le régulateur du milieu de terrain. Mais si Pablo Longoria a tout fait pour le retenir, Kamara a préféré partir libre pour s’engager à Aston Villa. Désormais, il va falloir pallier le vide laissé dans l’entrejeu. Toutefois ce milieu de terrain est d’ailleurs la grande priorité de l’OM durant ce mercato estival. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se sont ainsi déjà mis au travail pour trouver la perle rare et jusqu’à présent, ce sont surtout les noms de Jordan Veretout (AS Rome) et Danilo (Palmeiras) qui sont revenus dans le viseur des Phocéens. Mais d’autres pistes existent. Dernièrement, il avait notamment été question d’un intérêt pour Axel Witsel, qui arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund. Et l’international belge pourrait bien se rapprocher d’une arrivée à l’OM.

Witsel est chaud !