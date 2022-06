Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s'en tenir pour Veretout

Publié le 10 juin 2022 à 15h15 par La rédaction

A la recherche d’un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara, parti gratuitement, Pablo Longoria s’intéresse à Jordan Veretout et serait venu aux renseignements il y a quelques semaines. Cependant, les exigences de l’AS Roma pourraient freiner l’OM. Le dossier pourrait se décanter en fin de mercato.

L’OM a lancé son mercato. Maintenant que Jorge Sampaoli et ses joueurs ont assuré la 2ème place qualificative pour la Ligue des Champions, l’OM va pouvoir renforcer son effectif. Plusieurs secteurs sont ciblés dont le milieu. Avec le départ de Boubacar Kamara, Pablo Longoria sonde plusieurs pistes depuis quelques temps. L’une d’entre elles mène à Jordan Veretout, en partance de l’AS Roma.

Mercato - OM : Aulas débarque dans le dossier Jordan Veretout ! https://t.co/cNyQTafOn4 pic.twitter.com/GE2LSnu6pv — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Le dossier Veretout pourrait se décanter en fin de mercato