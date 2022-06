Foot - Mercato

Mercato : Pogba, Dembélé, Saliba... Tous les transferts qui se préparent chez les Bleus

Publié le 10 juin 2022 à 8h30 par La rédaction

Le mercato estival va ouvrir ses portes ce vendredi, et les Français sont très convoités. Ousmane Dembélé, William Saliba ou encore Jordan Veretout, certains d’entre eux ont plusieurs options pour leur avenir, et les prochaines semaines nous en diront plus sur le club où joueront certains Bleus la saison prochaine. Pour le moment, de nombreuses rumeurs ont vu le jour.

Alors que la France possède de nombreux joueurs de talent, beaucoup pourraient changer d’horizon dans les semaines à venir. En effet, certains sont convoités par plusieurs grands clubs européens, et leurs avenirs sont encore incertains. Alors qu’ils seront libres de tout contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé et Paul Pogba ont notamment été liés au Paris Saint-Germain, qui cherche toujours un tôlier à associer à Marco Verratti dans l’entrejeu, et souhaite également trouver le successeur d’Angel Di Maria. Toutefois, alors que les deux internationaux tricolores étaient annoncés proche du PSG et qu’un accord oral avait même été trouvé avec l’ailier, ceux-ci ne revêtiront pas le maillot parisien. Leonardo en faisait ses priorités mais celui-ci a été remercié et Luis Campos, qui sera prochainement officialisé à sa place, aurait décidé d’abandonner ces dossiers, qu’il ne considère pas comme prioritaire. Cependant, si les deux champions du monde 2018 ne rejoindront pas le club de la capitale, l’un de leurs compatriotes, lui aussi couronné en Russie pourrait faire le chemin inverse. Prêté à West Ham, Alphonse Aréola ne semble pas avoir d’avenir au Paris Saint-Germain en raison de la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, et pourrait faire ses valises très prochainement. Effectivement, les Hammers souhaiteraient le conserver à l’issue de la saison, et pourraient prochainement transmettre une offre de 10M€, selon les informations de Goal .

L’Olympique de Marseille veut recruter « Français »