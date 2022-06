Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel sera le gros coup de Luis Campos en défense ?

Publié le 10 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

La défense semble être devenue l’une des nouvelles priorités de Luis Campos, qui aurait activé plusieurs pistes pour renforcer ce secteur de jeu. Les noms fusent autour du Paris Saint-Germain, avec notamment Matthijs de Ligt et Kalidou Koulibaly. Selon-vous, quel gros défenseur débarquera au PSG cet été ?

L’été dernier, Leonardo assurait la présence de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain au moins jusqu’en juin 2023. Un pari qui semblait intéressant, mais qui a finalement fait flop. L’ancienne idole du Real Madrid n’a que très peu joué sous les couleurs de son nouveau club, mais apparemment au sein du PSG on ne souhaite pas mettre un terme à l’aventure. Il devrait donc être toujours là la saison prochaine pour accompagner Marquinhos... mais qui d’autre ? Car le reste des défenseurs de l’effectif semblent en instance de départ, comme Abdou Diallo et Thilo Kehrer, qui ne rentrent plus du tout dans les plans du PSG. D’autres comme Presnel Kimpembe pourraient claquer la porte, après toute une vie passée au sein du club de la capitale. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque » avait expliqué le Parisien, juste avant la rencontre entre l’équipe de France et la Croatie (1-1). « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ». Si tous ces départs se produisent il faudra absolument recruter au moins deux défenseurs supplémentaires... et Luis Campos semble déjà avoir quelques idées !

Le nouveau chantier de Luis Campos