Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier... Un énorme désaccord en interne entre Campos et Doha ?

Publié le 10 juin 2022 à 17h45 par Amadou Diawara mis à jour le 10 juin 2022 à 17h50

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Au contraire, Luis Campos - qui vient de rejoindre Paris en tant que conseiller Football - militerait pour remplacer Mauricio Pochettino par Christophe Galtier.

Décrié depuis de longs mois, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha envisage de se débarrasser de son entraineur argentin parce qu'il rêve de nommer Zinedine Zidane à sa place. De son côté, Luis Campos - qui vient de rejoindre officiellement le PSG en tant que conseiller Football - aurait d'autres projets pour la succession de Mauricio Pochettino.

EXCLU - Mercato - PSG : Zidane c’est non, Galtier c’est très chaud https://t.co/6bMFSyqINh pic.twitter.com/VmPXhynLsW — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 10, 2022

Le Qatar veut Zidane et Luis Campos veut Galtier