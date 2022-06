Foot - Mercato - PSG

Mercato : Cette nouvelle confirmation sur l’arrivée de Zidane au PSG

Publié le 10 juin 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Plusieurs médias annoncent ce vendredi une arrivée imminente de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Le10sport.com peut toutefois vous assurer que l’ancien du Real Madrid n’est pas proche de remplacer Mauricio Pochettino, puisque le dossier le plus chaud concerne actuellement Christophe Galtier, coach de l’OGC Nice.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Les chances que ce soit Mauricio Pochettino deviennent de plus en plus minces et désormais c’est une course à deux, entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Ce dernier est selon nos informations la piste la plus concrète, mais de plus en plus de médias assurent le contraire, en annonçant un accord possible avec Zidane. Ce qui semble certain, c’est qu’après l’officialisation de l’entrée de Luis Campos dans le projet, le choix de l’entraineur sera obligatoirement la prochaine étape pour le PSG.

Mercato - PSG : Zidane, Campos... Terrible nouvelle pour le transfert de Paul Pogba https://t.co/K0RTz1DFo3 pic.twitter.com/FqIHffHx9s — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Campos reste concentré sur Galtier