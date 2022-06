Foot - Mercato

Zidane, Galtier, Campos… Toutes les infos du 10 juin

Publié le 10 juin 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2022 à 12h38

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Le PSG aurait un accord de principe avec Zidane

Zinedine Zidane prend la route du PSG. Ce vendredi, Europe 1 affirme qu’un accord de principe a déjà été trouvé entre les deux parties. Selon la radio, l’ancien technicien du Real Madrid sera bien sur le banc parisien lors du prochain exercice. Une tendance confirmée par RMC , qui précise néanmoins que les discussions devraient encore se poursuivre dans les prochains jours. Au sein du PSG, on ne dément pas les négociations, mais on nie pour l'heure la signature d’un accord avec Zidane.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG officialise l'arrivée de Luis Campos

Son arrivée ne faisait plus aucun doute, et celle-ci est désormais officielle. Après avoir officié à l'AS Monaco et au LOSC, Luis Campos s'est engagé avec le PSG en tant que Conseiller Football. Le Portugais aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine a précisé le club de la capitale dans un communiqué. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », s'est réjoui Luis Campos.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Thiago Silva pousse pour le transfert de Kimpembe

Selon les informations dévoilées ce vendredi par France Football , Thiago Silva aurait déjà envoyé des messages à Presnel Kimpembe, son ancien coéquipier au PSG, pour lui vendre le projet de Chelsea. Pour rappel, le profil de Kimpembe est très apprécié par Thomas Tuchel, qui souhaite l'attirer depuis un an chez les Blues .



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Luis Campos dégaine 50M€ pour Skriniar

La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi l’existence d’une offre du PSG à hauteur de 50M€ pour le transfert de Milan Skriniar, mais ce montant ne serait pas suffisant aux yeux l’Inter Milan. Les Nerazzurri attendraient 70M€ pour leur défenseur central slovaque, d'autant que Chelsea est également sur les rangs.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM ouvre la porte à Mandanda

Contactée par Le Phocéen , une source de l'OM a évoqué l'avenir de Steve Mandanda et ne ferme pas la porte à l'emblématique gardien phocéen pour ce mercato estival : « Pour Steve, ça dépendra de lui avant tout. Il ne sera pas bloqué s'il souhaite partir », confie cette source de l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OGC Nice ouvre la porte au PSG pour Galtier