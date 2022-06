Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva pousse pour le transfert de Kimpembe !

Publié le 10 juin 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

Dernièrement, il était expliqué que l’avenir de Presnel Kimpembe était incertain au PSG. Faut-il s’attendre à un transfert du Titi parisien ? De plus en plus, il est question d’un intérêt de Chelsea. Thomas Tuchel aimerait retrouver Kimpembe, de même que Thiago Silva qui serait passé à l’action en coulisses pour tenter de convaincre son ancien coéquipier à Paris.

Au PSG, un nouveau chapitre s’ouvre avec l’arrivée de Luis Campos et d’un nouvel entraîneur. De quoi donc redistribuer toutes les cartes au sein de l’effectif actuel. Tout pourrait donc être relancé, y compris pour Presnel Kimpembe, qui est pourtant l’un des visages actuels du club de la capitale. « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », avait lâché dernièrement Kimpembe.

Chelsea ne lâche pas #Kimpembe. L'international français plaît à Thomas Tuchel. Le parisien a même déjà reçu quelques textos de Thiago Silva pour lui vendre le projet londonien. @francefootball pic.twitter.com/szr2CHxdPp — Olivier Bossard (@Olichebo) June 9, 2022

Ça discute entre Thiago Silva et Kimpembe