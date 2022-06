Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Paris a échoué pour le transfert de cette star

Publié le 10 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Emballé par l’idée de mettre la main sur un nouvel agent libre après en avoir recruté quatre l’été dernier, Leonardo a vu le dossier Antonio Rüdiger tourner au vinaigre les semaines passant en raison d’une position très claire du nouveau défenseur du Real Madrid sur la question de son avenir.

Pendant de longs mois, il a été question d’une éventuelle venue d’Antonio Rüdiger au PSG. En effet, le futur ex-directeur sportif du club de la capitale en la personne de Leonardo semblait avoir fait de lui une véritable piste pour le mercato estival. Arrivant au terme de son contrat à Chelsea, l’international allemand aurait été une recrue de choix pour Leonardo dans un secteur défensif que Luis Campos, conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, aimerait renforcer avec Milan Skriniar. Pour en revenir au dossier Rüdiger, le PSG n’avait aucune chance pour celui qui a finalement signé en faveur du Real Madrid.

Mercato - Real Madrid : Antonio Rüdiger dit tout sur son transfert https://t.co/gxR04q7bxX pic.twitter.com/ySTWm6njNY — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Rüdiger n’écoutait que Chelsea et le Real Madrid !