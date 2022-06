Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Antonio Rüdiger dit tout sur son transfert

Publié le 9 juin 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Il y a tout juste une semaine, le Real Madrid a officialisé la signature d'Antonio Rüdiger, qui est en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Ce jeudi, l'international allemand a lâché toutes ses vérités sur son transfert à la Maison-Blanche, faisant part de son immense bonheur de porter les couleurs merengue dès la prochaine saison.

Après cinq saisons de bons et loyaux service à Chelsea, Antonio Rüdiger va porter les couleurs du Real Madrid dès la reprise. En fin de contrat le 30 juin avec les Blues de Thomas Tuchel, l'international allemand a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur de la Maison-Blanche cet été. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti a officialisé il y a tout juste une semaine le transfert à 0€ d'Antonio Rüdiger, qui s'engage pour les quatre prochaines années. Comblé par son départ vers le Real Madrid, le défenseur de 29 ans s'est totalement enflammé lors d'un entretien accordé à Marca .

«Je n'ai considéré que les offres de Madrid et Chelsea»

« Ma signature ? Je suis très fier et, pour l'instant, je ne réalise pas encore ce que cela signifie, car je ne suis pas encore allé à Madrid. J'irai avec toute ma famille dès que ce rassemblement avec l'Allemagne sera terminé. A ce moment-là, je pense que je réaliserai vraiment ce que signifie cette signature au Real Madrid. (Est-il clair pour vous que c'est la plus grande étape de votre carrière ?) Je pense que dans le football, comme dans la vie, il y a toujours des chapitres, et celui-ci en est un nouveau pour moi. Évidemment, ce nouveau chapitre est très important, c'est un grand pas pour moi. C'est probablement le plus grand de toute ma carrière. Combien d'offres ai-je eues ? Dans cette période, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conversations, mais si je suis honnête, je n'ai considéré que (les offres) de Madrid et Chelsea. (Quand le Real Madrid vous appelle, quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé ? La première fois que j'ai entendu parler de Madrid... imaginez. C'était comme : "wow" ! La première fois qu'ils m'ont contacté, c'était en septembre ou octobre, je crois me souvenir. Un club comme celui-ci n'appelle pas souvent et c'était incroyable. Si j'aime le Santiago Bernabeu ? Oui, oui, bien sûr. J'ai déjà vu des photos de ce à quoi cela va ressembler quand ce sera terminé et ce sera beaucoup, beaucoup mieux. J'ai hâte de jouer là-bas » , s'est réjoui Antonio Rüdiger, avant d'en rajouter une couche, faisant part de son immense bonheur d'évoluer sous la houlette de Carlo Ancelotti et aux côtés de Karim Benzema, Toni Kroos et compagnie.

1⃣4⃣ 👉 #CHAMP14NS 🏆 pic.twitter.com/NMRwPf7Ff6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022

«La première fois qu'ils m'ont contacté, c'était en septembre ou octobre»