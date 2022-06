Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Transferts, priorités… Le plan de vol de Batlles est dévoilé pour cet été

Publié le 9 juin 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Pour l’ASSE, la mission va donc être maintenant de remonter au plus vite en Ligue 1. Pour cela, les Verts ont décidé de nommer Laurent Batlles comme entraîneur. C’est donc lui qui mènera la reconstruction de l’ASSE. Cet été, les transferts risquent d’être nombreux à Saint-Etienne et aujourd’hui, on en saurait plus sur les plans de Batlles.

La saison s’est terminée de la pire des manières pour l’ASSE avec cette relégation en Ligue 2. Une catastrophe pour les Verts dont il va falloir se relever. Et dans le Forez, on n’a pas tardé à faire des changements pour entamer ce nouveau chapitre. Ainsi, le poste d’entraîneur a été confié à Laurent Batlles, ancien de la maison. Il aura ainsi la tâche de ramener l’ASSE dans l’élite. Mais avec quel effectif ? Forcément, suite à cette relégation, il faut s’attendre à de nombreux départs en plus des joueurs libres qui ne seront pas conservés. Des arrivés sont donc attendues à Saint-Etienne et Batlles aurait déjà visiblement une idée en tête pour les transferts à venir cet été afin de renforcer son effectif pour la saison qui s'annonce en Ligue 2.

Un recrutement made in Troyes ?