Mercato - ASSE : Même en Ligue 2, Batlles va pouvoir faire de jolis coups !

Publié le 9 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Après la nomination de Laurent Batlles, l’ASSE peut maintenant se concentrer sur son recrutement estival. Et malgré la relégation en Ligue 2, les Verts pourraient réaliser certains jolis coups sur le marché des transferts étant donné l’aura autour du club forézien. De quoi laisser présager un joli mercato du côté de l’ASSE…

Du côté de l’ASSE, l’heure est à la reconstruction. Laurent Batlles a notamment été nommé entraîneur et il a pour mission de ramener les Verts le plus rapidement possible en Ligue 1. Mais avec quel effectif ? Le mercato estival s’annonce mouvementé dans le Forez. De nombreux départs sont à prévoir et forcément, il faudra pallier cela avec des arrivées. Et malgré le fait que Saint-Etienne soit désormais Ligue 2, cela pourrait ne pas être si difficile que cela comme l’a expliqué Stéphane Canard, agent de joueurs.

« Une montée avec l’ASSE, ça intéresse »