Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a une idée claire sur son avenir

Publié le 8 juin 2022 à 16h30 par Alexandre Higounet

Mauricio Pochettino s’est exprimé sur son avenir à l’occasion d’un entretien accordé à la chaîne Esport 3. Les réponses de l’entraîneur argentin permettent d’avoir une idée très claire de sa position quant à son avenir, lui qui a longtemps misé sur une signature à Manchester United, qui a finalement tranché pour une autre option.

A l’occasion d’une interview accordée à la chaîne ESport 3 , Mauricio Pochettino s’est exprimé sur sa situation au Paris Saint-Germain : « Il faut donner de la valeur au championnat et à la coupe. La Ligue des Champions est une compétition qui compte très peu de matchs. Si l’équipe n’est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d’obtenir de bons résultats en Ligue des Champions. Il y a des choses que je ne comprends pas. La tempête a commencé après l’élimination de Madrid. Nous avons gagné le championnat, comme l’ont fait d’autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. J’aime City parce qu’ils ont donné à Guardiola l’opportunité de construire. Ils lui ont donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin de cela. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des Champions. Mais il y a beaucoup d’impatience dans le club. Je pense qu’on va chercher la bonne formule pour que les joueurs, le staff technique et la direction puissent tous aller dans la même direction. (…) Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. On m’a viré chaque semaine... Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme ».

S’il défend son bilan…

Comment décrypter les propos de l’entraîneur argentin ? Très clairement, ils indiquent que Mauricio Pochettino n’est plus du tout dans l’état d’esprit de partir, cherchant à défendre son bilan sportif et réclamant du temps pour bâtir. Le coach se projette donc encore à Paris, contrairement au début d’année, où la perspective de rejoindre Manchester United occupait son esprit. Maintenant que la piste mancunienne s’est refermée, il est clair que Pochettino n’envisage plus son avenir de la même façon et se voit tout à fait poursuivre à Paris, où il lui reste un an de contrat. Dans ces conditions, il apparaît clair que le club de la capitale devra lui verser une indemnité s’il souhaite changer d’entraîneur, ce que s’active d’ailleurs à faire la direction parisienne en multipliant les pistes, alors que celle menant à Christophe Galtier ne cesse de prendre de l’ampleur…