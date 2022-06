Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp est prêt à plomber un gros dossier du Barça !

Publié le 8 juin 2022 à 15h10 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souhaite attirer de nombreux joueurs lors du mercato estival, cela devrait être très compliqué. En effet, les problèmes financiers des Blaugrana ne sont toujours pas réglés, et aucune offre n’a encore été transmise pour Raphinha. Une situation dont pourrait profiter Liverpool, qui s’intéresse également au Brésilien.

Le FC Barcelone compte se montrer très actif lors du mercato estival. En effet, Joan Laporta veut offrir un effectif très compétitif à Xavi, et de nombreux joueurs sont ciblés. Dans le secteur offensif, Luuk de Jong et Adama Traoré ne seront pas conservés à l’issue de leurs prêts, tandis que Martin Braithwaite, Memphis Depay ou Ousmane Dembélé pourraient faire leurs valises, et le Barça s’est déjà mis à la recherche de leurs remplaçants. Une piste a même été identifiée en Angleterre. Auteur d’une belle saison avec Leeds, où il a marqué 11 buts et délivré 3 passes décisives en 36 rencontres, Raphinha susciterait l’intérêt des Blaugrana . Toutefois, Liverpool serait également présent sur ce dossier.

Liverpool s’intéresse à Raphinha