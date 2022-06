Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM… Mise au point sur l’avenir de Seko Fofana !

Publié le 8 juin 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Au sortir d’une énorme saison avec le RC Lens, Seko Fofana a éveillé l’intérêt de plus grosses écuries, notamment en Ligue 1. Suite à l’échec avec Tchouaméni, le PSG pourrait en effet se rabattre sur l’Ivoirien. De même, avec le départ de Kamara, un intérêt de l’OM avait été évoqué. Où jouera donc Seko Fofana la saison prochaine ? Réponse.

Rien n’est encore officiel à ce sujet, mais cela serait comme si. En effet, d’ici peu, Aurélien Tchouaméni devrait devenir un joueur du Real Madrid. Au terme d’une grosse bataille avec le PSG, qui proposait pourtant visiblement plus à l’AS Monaco, ce sont donc les Merengue qui ont raflé la mise avec le milieu de terrain international français. Le forcing de Kylian Mbappé et de Luis Campos pour faire venir Tchouaméni à Paris n’aura pas porté ses fruits. Désormais, les champions de France vont devoir regarder ailleurs afin de renforcer leur milieu de terrain, ce qui est la grosse priorité de ce mercato estival. Et c’est finalement du côté du RC Lens que le PSG pourrait trouver son bonheur. Dernièrement, il était expliqué qu’en cas d’échec avec l’actuel joueur de Monaco, le plan B se nommerait Seko Fofana. A 27 ans, l’Ivoirien vient de réaliser une énorme saison avec le RC Lens, s’imposant parmi les meilleurs joueurs du championnat de France. De quoi ainsi lui ouvrir de prestigieuses portes pour son avenir et cela serait notamment le cas avec le PSG. Pour autant, un transfert serait encore loin d’être très fait…

Mercato : PSG, OM, OL… En Ligue 1, on s’arrache Seko Fofana ! https://t.co/ZgTwEspgn7 pic.twitter.com/qordhgqtEF — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Direction le PSG pour Seko Fofana ?