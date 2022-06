Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, le cadeau empoisonné de Leonardo...

Publié le 8 juin 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Mauro Icardi pourrait poser pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain, qui semble clairement vouloir le vendre lors du mercato estival. Il faut dire que l’attaquant de 29 ans sort d’une saison très compliquée, avec peu de temps de jeu et seulement 5 petits buts au compteur. La tâche s’annonce toutefois extrêmement difficile, puisque Icardi n’intéresserait pas grand monde pour le moment.

Lorsque Leonardo l’a définitivement acheté pour 50M€, beaucoup applaudissaient ce coup de génie. A l’époque, Mauro Icardi semblait encore un buteur de talent, puisqu’il avait terminé plusieurs fois Capocannoniere de la Serie A avec l’Inter. Au Paris Saint-Germain, on n’a toutefois pas beaucoup vu ce Mauro Icardi, celui qui effrayait n’importe quelle défense dans le championnat italien et qui était suivi par les plus grands clubs d’Europe ! Sa vie parisienne s’est en effet plus écrite dans les pages des magazines que sur les terrains de football, avec notamment une polémique qui l’a opposé à sa compagne Wanda Nara qui a duré plusieurs semaines et qui lui a fait rater des rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Le résultat a été une faillite totale, puisqu’Icardi a traversé cette saison comme un fantôme, puisqu’on ne l’a plus vu sur un terrain depuis le 17 avril dernier... et une petite minute jouée face à l’Olympique de Marseille (2-1).

Personne ne semble vouloir d’Icardi

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le Paris Saint-Germain souhaiterait vendre Mauro Icardi, certains diraient carrément qu’on souhaiterait tout simplement s’en débarrasser. Une tendance confirmée ce mercredi par Tuttosport , qui explique que le PSG aurait essayé de proposer l’attaquant argentin à plusieurs clubs italiens, sans en préciser l’identité. D’après les informations du quotidien, l’énorme salaire d’Icardi refroidirait tout le monde et ce ne sont pas ses prestations sportives qui peuvent y changer grand-chose. Du côté de Il Corriere dello Sport on annonce d’ailleurs que sans une vente d’Icardi, le PSG ne pourra tout simplement rien faire en attaque, alors que Luis Campos s’est récemment déplacé pour essayer d’attirer au PSG le jeune Gianluca Scamacca.

« Je décide de rester et de me rendre disponible »