Mercato - PSG : La sortie fracassante de Mauro Icardi sur son avenir !

Suite à la diffusion d'un article publié par la presse italienne et qui confirme les intentions de le PSG de s’en séparer durant le mercato estival, Mauro Icardi s’est accordé un droit de réponse pour le moins virulent envers l’auteur de ce papier et indique au passage qu’il n’envisage pas de bouger du Parc des Princes.

Mauro Icardi (29 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le buteur argentin, sous contrat jusqu’en juin 2024 dans la capitale, fait partie des éléments qui sont poussés vers la sortie en priorité par la direction parisienne. L’objectif est multiple avec le dossier Icardi : se débarrasser d’un élément décevant et disposant d’un salaire conséquent, et récupérer au passage une somme intéressante avec son éventuel transfert, d’autant que l’ancien buteur de l’Inter Milan garde une cote intéressante en Serie A. Mais Mauro Icardi semble avoir d’autres plans pour son avenir au PSG…

Mauro Icardi: “I’m still under contract with Paris Saint-Germain for the next two years. My career is not in danger as you [journalists] say. I’ve decided to stay here at PSG”. 🇦🇷 #PSG“Don’t worry, I’m still 29 and people know who I am after scoring almost 200 goals”. pic.twitter.com/a48GrOpg4s