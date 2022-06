Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria a pris une grande décision pour signer au Barça !

Publié le 6 juin 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria est déjà assuré de faire ses valises et de changer de club. Alors que la Juventus l'attendrait les bras ouverts à Turin, El Fideo jouerait la montre actuellement, et ce, parce qu'il espérerait voir le FC Barcelone se jeter sur lui cet été.

Arrivé de Manchester United à l'été 2015, Angel Di Maria a effectué sept saisons de bons et loyaux services au PSG. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, El Fideo aurait pu voir sa direction activer une option pour le prolonger automatiquement d'une année. Toutefois, les hautes sphères du PSG ont décidé de ne pas lever sa clause et de le laisser partir librement et gratuitement à la fin de son bail cet été. Désireux de jouer la prochaine Coupe du Monde, Angel Di Maria aimerait poursuivre sa carrière en Europe au moins une saison, avant de boucler la boucle à Rosario, son premier club. Et la Juventus serait prête à exaucer son souhait cet été. En effet, la Vieille Dame ferait le nécessaire pour accueillir Angel Di Maria à la fin de son contrat avec le PSG. Toutefois, l'attaquant argentin pourrait leur faire faux bond au dernier moment pour signer au FC Barcelone.

𝑪𝒐𝒆𝒖𝒓 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 & 𝑩𝒍𝒆𝒖 ❤️💙Les coulisses du dernier match d'Angel Di Maria au @PSG_inside. Synonyme d'émotion et de passion pour notre Fideo 🫶🔥🔜⌚️ 18h pic.twitter.com/LQVRPy5y5i — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 25, 2022

Angel Di Maria fait attendre la Juve à cause du Barça