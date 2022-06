Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria dit tout sur son départ du club !

Publié le 6 juin 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Après sept saisons au PSG, Angel Di Maria ne sera bientôt plus officiellement un joueur de l’écurie parisienne. La direction n’a pas souhaité activer l’option présente dans son bail afin de le conserver, un départ que regrette l’Argentin, désireux de rester une année supplémentaire alors que celui-ci semble aujourd’hui prendre le chemin de la Juventus.

Alors que son contrat prend fin le 30 juin, Angel Di Maria va bientôt officiellement quitter le Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2015, l’Argentin est parvenu à entrer dans l’histoire du club parisien en devenant le meilleur passeur (114), incitant le Parc des Princes à rendre hommage à son numéro 11 lors du dernier match de la saison face à Metz (5-0). Ému, Angel Di Maria n’a pu retenir ses larmes au moment de quitter la pelouse sous l’ovation du public avec une haie d’honneur de ses coéquipiers. Désormais, c’est en Italie qu’ El Fideo est attendu, puisque ce dernier semble prendre le chemin de la Juventus, mais c’est bien au PSG qu’Angel Di Maria s’imaginait finir sa carrière européenne. L’attaquant de 34 ans n’a jamais caché sa volonté de rester dans la capitale française grâce à l'option présente dans son bail lui permettant de prolonger une année supplémentaire, et il l’a réaffirmé à l’occasion d’un entretien accordé à TyC Sports .





« Je voulais rester »