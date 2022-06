Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un échec pour le Qatar avec José Mourinho !

Publié le 6 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Avec le départ imminent de Mauricio Pochettino, le PSG se cherche un nouvel entraîneur. Les noms se multiplient et ce samedi, une nouvelle piste a été évoquée : José Mourinho. Actuellement en poste à l’AS Rome, le Portugais a ainsi été annoncé comme l’une des options du PSG. Toutefois, très rapidement, les démentis sont arrivés concernant Mourinho. Le Special One ne devrait donc pas rejoindre le club de la capitale et ce n’est pas la première fois que cela arrive…

Qui sera le nouvel entraîneur du PSG ? Avec le départ à venir de Mauricio Pochettino, le club de la capitale doit lui trouver un remplaçant. Ces dernières semaines, les noms se sont multipliés dans les médias à l’instar de Zinedine Zidane, Thiago Motta, Ruben Amorim, Marcelo Gallardo ou encore Christophe Galtier. D’ailleurs, la piste menant à l’actuel technicien de l’OGC Nice ne cesse de prendre de l’ampleur. Mais cela pourrait ne pas être le seul dossier à l’étude par la direction parisienne. Ce samedi, la presse britannique a notamment sorti le nom de José Mourinho. Compte tenu des liens entre l’entraîneur de l’AS Rome et Luis Campos, futur conseiller sportif du PSG, il est tout a fait envisageable de voir le Special One débarquer. Toutefois, cette rumeur d’une arrivée de Mourinho à Paris a rapidement été démenti. En effet, en Italie, on a assuré que le Portugais était très heureux du côté de Rome et qu’il n’avait pas l’intention de s’en aller durant ce mercato estival.

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une réponse claire pour José Mourinho ! https://t.co/bsVdJ2DiIA pic.twitter.com/2HQe6iV5Vk — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

Ce n’est toujours pas la bonne pour le PSG et Mourinho !