Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait déjà à quoi s'en tenir pour José Mourinho !

Publié le 5 juin 2022 à 10h00 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraineur du Paris Saint-Germain dans quelques jours, le club de la capitale cherche le tacticien qui saura mener cette équipe vers le sacre en Ligue des champions. Plusieurs noms sont évoqués, notamment celui de José Mourinho. Vainqueur a deux reprises de la coupe aux grandes oreilles, ce dernier pourrait tenter de remplir cette mission. Toutefois, mauvaise nouvelle pour le PSG, il n’aurait pas prévu de quitter l’AS Roma.

La fin de l’histoire est proche entre le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino. Arrivé en janvier 2021 afin de remplacer Thomas Tuchel, l’Argentin n’a pas su convaincre, et la mauvaise saison traversée par le club de la capitale n’arrange pas son dossier. Malgré le titre de champion de France, le PSG s’est incliné lors des 8èmes de finale de Coupe de France, mais surtout de Ligue des champions, au terme d’une double confrontation pourtant maitrisée face au Real Madrid. Une prestation qui aurait scellé l’avenir du tacticien de 50 ans, déjà en danger depuis le mois de novembre, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Si rien n’a encore été officialisé, le natif de Murphy devrait être remercié dans les jours à venir, et son successeur est activement recherché. Les noms de Zinedine Zidane, Joachim Löw, Antonio Conte ou encore Christophe Galtier ont notamment été cités, et selon The Telegraph ainsi que talkSPORT , José Mourinho figurerait également sur les tablettes du PSG. Malheureusement, le champion de France pourrait d’ores et déjà faire une croix sur ce dossier.

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Le Qatar prépare sa grande annonce ! https://t.co/WeCiLNMuU8 pic.twitter.com/AG5KiTgyAw — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

Mourinho ne quittera pas l’AS Roma