Mercato - PSG : Galtier, Mourinho… Quel entraîneur pour remplacer Pochettino ?

Publié le 5 juin 2022 à 8h00 par Bernard Colas

Pour remplacer Mauricio Pochettino, de nombreux noms circulent. Le PSG semble en effet dans l’obligation de faire une croix sur Zinedine Zidane, permettant à Luis Campos d’accélérer avec Christophe Galtier, alors que José Mourinho, Sergio Conceiçao ou encore Marcelo Gallardo ont également été cités pour le poste d’entraîneur à Paris. Mais selon vous, qui faut-il choisir ?

Si le départ de Mauricio Pochettino ne devrait pas être officialisé avant plusieurs jours, en attendant le retour à Paris de Nasser Al-Khelaïfi, retenu à Doha pour raisons personnelles, le PSG travaille sans relâche sur l’arrivée d’un nouveau technicien. En effet, Luis Campos a signé son contrat avec l’écurie parisienne pour les trois prochaines années en tant que conseiller sportif du président, lui permettant désormais de se focaliser sur la question de l’entraîneur, et plusieurs noms circulent avec insistance. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Qatar rêve de Zinedine Zidane, mais il y a aujourd’hui peu de chance de voir le Français débarquer du côté du Parc des Princes. L’ancien entraîneur du Real Madrid espère toujours prendre les rênes de la sélection tricolore après le Mondial, tandis que son entourage ne ferait rien pour l’inciter à revoir sa position. « Le prince ne veut entendre parler que de Zidane , a expliqué vendredi Daniel Riolo au micro de RMC . Le problème, c'est qu'il y a un blocage qui semble être fatal, c'est la famille. On n'arrive pas à convaincre la famille de Zidane de venir s'installer à Paris. Véronique (la femme de Zinedine Zidane, NDLR), mais aussi la famille à Marseille. C’est un problème qui perturbe Zidane, il est très attaché à ça, c'est tout à son honneur. Sinon il serait venu comme je l’avais dit. » Un blocage qui permet à Luis Campos d’avancer sur les autres pistes.

Sans Zidane, le PSG exploite les pistes

Et ces dernières heures, quatre noms ont beaucoup fait parler. Selon le média portugais Correio de Manha , les contacts se multiplieraient entre le PSG et Jorge Mendes pour Sergio Conceiçao, actuellement sur le banc du FC Porto. Des échanges existeraient également pour Marcelo Gallardo, sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec River Plate. Selon Foot Mercato , une réunion aurait même été programmée durant le week-end pour l’Argentin, mais Gallardo ne sera pas facile à convaincre puisque TyC Sports annonce que l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG souhaite finir l’année à River Plate. Deux pistes qui correspondent au profil recherché par Luis Campos, qui privilégierait l’arrivée d’un jeune technicien à fort potentiel, de quoi donner aussi du crédit au dossier Thiago Motta, bien parti pour quitter La Spezia et qui a l’avantage de connaître parfaitement le vestiaire et le fonctionnement du PSG après y avoir passé six saisons et demie en tant que joueur.

Mission impossible pour Mourinho

Mais Luis Campos serait disposé à faire une exception en enrôlant une pointure selon la presse britannique. D’après The Daily Telegraph , le futur conseiller sportif du PSG envisage sérieusement d’approcher José Mourinho pour le remplacement de Mauricio Pochettino. Une nouvelle option également évoquée par talkSPORT . Campos a travaillé en étroite collaboration avec le Special One au Real Madrid et les deux hommes sont restés amis. La piste Mourinho pourrait avoir l’avantage de faire l’unanimité au sein du PSG, puisque les propriétaires qataris verraient d’un bon œil la venue du Portugais en raison de son profil et de son palmarès XXL, lui qui vient de remporter la première Ligue Europa Conférence de l’histoire avec l’AS Rome. Mais le PSG risque de se heurter à un problème de taille, puisque Sky Italia affirme que la continuité de José Mourinho chez les Giallorossi ne fait aucun doute. L’AS Rome est satisfaite du Portugais tandis que ce dernier est heureux dans la capitale européenne. Une aubaine pour Christophe Galtier, qui apparaît alors comme le grand favori à ce jour pour s’asseoir sur le banc du Parc des Princes.

Christophe Galtier, la priorité de Campos