Mercato - PSG : Un dossier à 150M€ de Campos plombé par un joueur de Ligue 1 ?

Publié le 5 juin 2022 à 11h45 par Pierrick Levallet

Pour pallier le départ d’Angel Di Maria cet été, le PSG et Luis Campos penseraient à Rafael Leão, que le Portugais avait déjà recruté lors de son passage au LOSC. Cependant la concurrence serait assez rude pour l’attaquant du Milan AC, d’autant plus que le club italien ne compterait pas se laisser faire. Et les Rossoneri pourraient bénéficier d’une aide précieuse de la part du clan Jorge Mendes.

La saison prochaine, le PSG ne comptera plus sur Angel Di Maria. L’Argentin ne sera pas prolongé et quittera le club cet été. De son côté, la formation parisienne se serait lancée à la recherche de son successeur et sonderait le marché des transferts à la recherche de la bonne option. Le PSG aurait déjà quelques noms en tête, dont celui de Rafael Leão. Le Portugais, champion d’Italie cette saison, serait de nouveau l’objet des convoitises de Luis Campos, qui l’avait déjà recruté lors de son passage au LOSC et surnommé le « Mbappé portugais ». Mais d’après la presse italienne, le PSG ne serait pas seul sur le dossier puisque le Real Madrid et Manchester City lorgneraient également sur l’attaquant de 22 ans, estimé à 150M€ lors de ce mercato. Le Milan AC, lui, ne compterait pas se laisser faire non plus et pourrait bénéficier d’une aide précieuse pour conserver son joueur.

La prolongation de Leao débloquée par Renato Sanches ?